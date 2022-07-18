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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un Türkiye fiyatı belli oldu

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 12:18
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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un Türkiye fiyatı belli oldu

    Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

    God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

    God of War: Ragnarok kasımda geliyor

    Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

    god of war ragnarok

    Türkiye'de ön siparişe açıldı

    God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açıldı ve fiyatı da belli oldu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları:

    • God of War Ragnarok PS5 - 699 TL
    • God of War Ragnarok PS4 - 599 TL
    • God of War PS5 Digital Deluxe Sürüm - 789 TL

    god of war ragnarok

    god of war ragnarok


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