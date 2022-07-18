Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un Türkiye fiyatı belli oldu

Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un Türkiye fiyatı belli oldu

PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

God of War: Ragnarok kasımda geliyor

Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

Türkiye'de ön siparişe açıldı

God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açıldı ve fiyatı da belli oldu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları: