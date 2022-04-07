Merakla beklenen GTA 6 hakkında yeni bilgiler geldi

Efsane GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'dan yeni detaylar sızdırıldı. Oyunun piyasaya sürüleceği tarih netleşiyor.

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 YOLDA

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Rockstar’dan bir kişi, yaklaşmakta olan Red Dead Online tartışma forumunda GTA 6’ya dair yeni bilgiler sızdırdı.

Sızıntıyı yapan kişi, GTA 6’nın ilk olarak 2023’ün tatil sezonunda çıkmasının planlandığını, ancak bu tarihin 2024 yılının başlarına ertelendiğini söyledi.

Bu söylentiler her ne kadar son derece heyecan verici olsa da bunların şimdilik bir ‘sızıntı’dan ibaret olduğunu belirtelim.



