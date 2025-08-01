Merakla beklenen GTA 6'nın fiyatları ortaya çıktı

Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6 hakkında en merak edilen konulardan biri olan fiyatı, güvenilir bir kaynak tarafından sızdırılmış olabilir.

Millie A adlı sızıntı kaynağı, oyunun satışa sunulacağı farklı paketleri ve fiyatlarını ortaya koydu.

İŞTE SIZDIRILAN PAKETLER VE FİYATLARI

Sızıntıya göre GTA 6, Standart Sürüm (69,99 sterlin), Deluxe Sürüm (89,99 sterlin) ve Premium Sürüm (109,99 sterlin) olmak üzere üç farklı paketle gelecek.

Bu fiyatlandırma, günümüzdeki diğer büyük bütçeli AAA oyunların standartlarına oldukça benziyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK

Bu rakamlar, oyunun Türkiye fiyatı hakkında da ilk somut ipuçlarını veriyor; PlayStation Store'daki benzer fiyatlı oyunlar karşılaştırıldığında, GTA 6'nın Standart Sürümünün yaklaşık 3 bin 500 TL'den satışa çıkması bekleniyor.

Elbette bu bilgilerin henüz bir sızıntı olduğunu ve Rockstar Games tarafından doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor.