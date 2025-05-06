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Haber Merkezi

Oyun dünyasının nefesini tutarak beklediği GTA 6'dan sürpriz bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, yaklaşık bir buçuk yıl önce yayınladığı ilk fragmanın ardından, merakla beklenen ikinci GTA 6 fragmanını nihayet oyuncularla buluşturdu.

Yayınlanma zamanıyla ilgili sayısız komplo teorisi üretilen ikinci fragman, oyunu çok daha detaylı incelememizi sağlıyor.

GTA 6 ERTELENMİŞTİ

Fragmanın yayınlanması, Rockstar Games'in geçtiğimiz hafta yaptığı ve oyunun çıkışını 26 Mayıs 2026'ya ertelediğini duyurduğu açıklamanın hemen ardından gelmesiyle büyük bir sürpriz oldu.

Şirket, erteleme kararının nedenini "oyuncu beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak" olarak açıklamıştı.

GTA 6 İKİNCİ FRAGMANINDA NELER VAR

Rockstar Games, GTA 6'nın ikinci fragmanının açıklamasında oyunun hikayesine dair ipuçları veriyor. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Jason ve Lucia, her zaman işlerin onların aleyhine olduğunu biliyorlardı. Ama kolay bir vurgun ters gidince, kendilerini Amerika’nın en güneşli yerinin en karanlık yüzünde, Leonida eyaletinin dört bir yanına uzanan bir suç komplosunun tam ortasında bulurlar. Hayatta kalmak istiyorlarsa, her zamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundadırlar.

Yeni tanıtım videosu, oyunun atmosferi, karakterleri ve geçtiği Leonida eyaletinin (Vice City ve çevresi) canlılığı hakkında etkileyici detaylar sunuyor.

Görsel kalitenin ve açık dünya deneyiminin beklendiği gibi yine rakipsiz olabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Ancak fragmanda oynanış mekaniklerine dair çok fazla detay bulunmuyor. Bu nedenle oyunun, devasa beklentileri tam olarak karşılayıp karşılamayacağını söylemek için henüz erken.