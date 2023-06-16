Merakla beklenen Redmi 12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Xiaomi'nin alt markası Redmi yeni Redmi 12 modelini tanıttı. Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken telefonun özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Çinli marka, şimdi de Redmi 12 isimli yeni bir bütçe dostu model görücüye çıkardı. Redmi 12, çok yakında küresel pazarlarda piyasaya sürülecek.

Redmi 12 özellikleri

MediaTek Helio G88'den güç alacak Redmi 12, 2460×1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç Full HD+ LCD bir ekranla gelecek.

4/8GB RAM ve 128/256GB depolama seçeneklerine sahip olacak telefon, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve Android 12 tabanlı MIUI 14 ara yüzü ile satışa sunulacak.

Telefonun arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera, ön tarafında ise 8MP selfie kamerası yer alacak.

Redmi 12 fiyatı

Merakla beklenen telefon, Avrupa merkezli perakende sitelerinde listelenmeye başladı.

İlk etapta Asya’da piyasaya çıkacak olan Redmi 12 modeli, Avrupa’da 199 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.