Merakla beklenen The Last of Us dizisi 2023'e ertelendi

PlayStation dünyasının popüler yapımlarından biri olan The Last of Us oyununun dizisi, gelecek yıl yayınlanacak.

Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon ve macera oyunu The Last of Us, ilk olarak 14 Haziran 2013 tarihinde satışa çıktı ve PlayStation tarihine damga vurdu.

İlk haftasında 1,3 milyonun üzerinde, on dört ay içinde ise 8 milyondan fazla satarak en çok satan PlayStation oyunlarından biri olan The Last of Us, dizi oluyor.

The Last of Us oyununun diziye uyarlanması, şimdiden birçok oyunseveri heyecanlandırmış olsa da bekleyenleri üzecek bir gelişme yaşandı.

THE LAST OF US DİZİSİ 2023'E ERTELENDİ

Çekimleri şu sıralar devam eden The Last of Us dizisinin 2022 yılında yayınlanması bekleniyordu. Ancak HBO baş içerik sorumlusu Casey Bloys, dizinin 2023'te yayınlanacağını söyledi.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak.

HBO platformunda yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek.

The Last of Us dizisinin yayın tarihi henüz belli olmasa da kesinleşen kadro şu şekilde:

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Tess)

Nico Parker (Sarah)

effrey Pierce (Perry) Con O'Neill (Bill)

Murray Bartlett (Frank)

THE LAST OF US OYUN HİKAYESİ

Tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını (2033) konu alan The Last of Us, kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor.

Orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un, hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi Ateşböcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alan oyunda oyuncular, genellikle Joel karakterini kontrol ederek maceraya atılıyor.