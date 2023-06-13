Merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da satışta! İşte fiyatı Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da satışa çıktı. İşte telefonun fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl aralık ayında merakla beklenen Xiaomi 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Resmi tanıtımı 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen telefonlar, geçtiğimiz günlerde ülkemize de gelmişti.

Serinin en güçlüsü: Xiaomi 13 Ultra

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da satışa çıktı. Telefonun fiyatı ve özellikleri de kesinleşti.

Xiaomi 13 Ultra, 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç AMOLED ekrana sahip.

12 GB/16 GB LPDDR5 RAM ve 512GB/1 TB depolama ile gelen telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 ana kameraya sahip.

Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh batarya ve 5G desteği yer alıyor.

Xiaomi 13 Ultra fiyatı

Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da 1.500 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat, telefonun 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü için geçerli.