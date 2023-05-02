Merakla bekleniyordu! POCO F5 ve F5 Pro fiyatı ortaya çıktı Önümüzdeki günlerde küresel pazarda tanıtılması beklenen POCO F5 ve POCO F5 Pro'nun fiyatları sızdırıldı.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO F5 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

POCO markasının merakla beklenen yeni akıllı telefonunu F5 ve F5 Pro, önümüzdeki günlerde dünya genelinde satışa sunulacak.

POCO F5 ve F5 Pro fiyatı

POCO F5'in 12GB RAM + 256GB depolama sürümü 422 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

POCO F5 Pro'nun 12GB RAM + 256GB depolama modeli ise 537 dolar, 256GB depolama sürümü ise 574 dolar olacak.

POCO F5 ve F5 Pro beklenen özellikler

POCO F5 ve F5 Pro'nun 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED QHD+ ekrana sahip olması bekleniyor.

POCO F5 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 67 W kablolu şarjı ve 30 W kablosuz şarjı destekleyen 5.160 mAh batarya ile gelecek.

67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh batarya ile gelmesi beklenen POCO F5 hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla özelliğin ortaya çıkması bekleniyor.