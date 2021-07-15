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Merakla Windosw 11'i bekliyoruz

Merakla Windosw 11'i bekliyoruz

Windows 11’i hepimiz merakla bekliyoruz. Windows 10'dan Windows 11’e nasıl bir geçiş olacak açıkçası ben de çok merak ediyorum. Yaptığım araştırmalarda, Windows 11 görsellik açısından gerçekten çok iyi görünüyor.