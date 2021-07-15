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- Merakla Windosw 11'i bekliyoruz
Merakla Windosw 11'i bekliyoruz
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 17:12
İnternetten yaptığım araştırmalarda bazı görsellere ulaştım. Bu görsellerden anladığım kadarıyla başlat menüsünü tamamen değiştirmişler farklı bir tarz farklı bir deneyim olmuş gerçekten.
MASAÜSTÜNE FARKLI DÜZENLER
Windows 11 masaüstünü ve simgelerini Apple'ın MacBook masaüstüne benzetmişler sanki.
Yerleştirme düzenleri sayesinde, Masaüstlerine çeşitli farklı yerleştirme deneyimi araçlarıyla, ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara hızlı bir şekilde erişme ve birden fazla işi kolayca yapma imkânı sunmuşlar.
Açıkçası masaüstü geçişleri ve düzenleri gerçekten görsellik bakımından harika görünüyor.
KARŞINIZDAKİ KİŞİ İLE ANINDA BAĞLANTI KURMA
Windows 11’e geçişle birlikte Microsoft Teams uygulaması sayesinde masaüstünüzdeyken önemsediğiniz kişilerle anında bağlantı kurabileceksiniz. Karşınızdaki kişi hangi cihazda olursa olsun ücretsiz arama gerçekleştirip sohbet edebileceksiniz.
Windows 11’e geçiş yapabilmeniz için Bilgisayarınızın sistem gereksinimleri şu şekilde olmalıdır:
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
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İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
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Bellek: 4 GB RAM
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Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
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Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli
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TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0
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Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x
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Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)
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İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.
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