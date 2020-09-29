Mercedes'in etkileyici otomobili Vision AVTR test edildi

Mercedes-Benz'in, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobili Vision AVTR, test sırasında görüntülendi.

Bu yılın başlarında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, birçok farklı ve ilgnç teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Fuarda sahne alan Mercedes-Benz, James Cameron'ın meşhur Avatar filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi görücüye çıkarmıştı.

Mercedes-Benz YouTube kanalı, etkileyici otomobilin yeni test görüntülerini paylaştı.

MERCEDES-BENZ AVTR ÖZELLİKLERİ

Bilim kurgu filmlerinden fırlayan etkileyici otomobil, dünyanın nadir bulunan materyallerinden üretilmiş 470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

DİREKSİYONSUZ TASARIM

Otomobilin yanlara doğru ve çapraz olarak da hareket edebilmesini sağlayan özel tekerlekleri ve tamamen direksiyonsuz tasarımı oldukça dikkat çekerken, aynı zamanda iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.

Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşırmıyız bilinmez ama otomobilin şu anda sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden oldukça heyecanlandırmışa benziyor.