Merkür nasıl oluştu: Artık bilim insanlarının bir fikri var

Güneş sisteminin en iç gezegeni olan Merkür'ün, kütlesinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan orantısız derecede büyük metal çekirdeğinin kökeni uzun zamandır bir gizemdi.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu gizemi açıklayabilecek alternatif bir teori sunuyor.

BÜYÜK ÇARPMA DEĞİL, "SIYIRMA" TEORİSİ

Bugüne kadarki en yaygın teori, büyük bir gök cisminin Merkür'e çarparak kabuğunun çoğunu kopardığı yönündeydi.

Ancak yeni araştırma, gezegenin oluşumunun büyük bir çarpışma yerine, benzer kütlelere sahip iki gök cisminin birbirini "sıyırarak" geçtiği bir çarpışmayla gerçekleştiğini öne sürüyor.

Bu senaryonun, kayalık cisimlerin Güneş'e yakın yörüngeler için rekabet ettiği erken Güneş Sistemi'nde daha yaygın olduğu belirtiliyor.

SİMÜLASYONLAR YENİ TEORİYİ DOĞRULUYOR

Araştırmacılar, bu varsayımsal senaryoyu "düzleştirilmiş parçacık hidrodinamiği" (SPH) adı verilen bir hesaplama yöntemiyle simüle etti.

Simülasyonlar, Merkür'ün hem toplam kütlesini hem de alışılmadık metal-kaya oranını yüzde 5'ten az bir hata payıyla yeniden üretmeyi başardı.

Bu yeni model, Merkür'ün orijinal mantosunun yüzde 60'ına kadarını nasıl kaybettiğini ve neden bu kadar düşük bir toplam kütleye sahip olduğunu da açıklıyor.

Araştırmanın sonraki adımları, teoriyi BepiColombo gibi uzay görevlerinden alınacak verilerle karşılaştırmayı içerecek.