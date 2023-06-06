Merkür'de bir gün ne kadar sürer Merkür'de bir günün süresi yaklaşık olarak 59 Dünya gününe eşittir. Bu bilgi, NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanıyor.

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Merkür, Dünya ve Mars ile beraber en kayalık gezegenlerden biridir. Katı yüzeyi kraterler ile kaplıdır, atmosferi ve uydusu yoktur.

Bu küçük gezegen, Dünya’ya göre kendi etrafında daha yavaş döner. Bu yüzden bir gün Merkür’de daha uzun sürer.

Merkür’ün yavaş dönüşü ve kısa yıl süresinden dolayı Merkür’de bir gün Dünya’dan çok farklıdır. Güneş’in doğması ve batması uzun süre alır.

Merkür, Güneş sistemindeki en iç gezegenlerden biridir ve Güneş'e en yakın olan gezegendir.

Merkür'de bir gün ne kadar sürer

Merkür'de bir günün süresi yaklaşık olarak 59 Dünya gününe eşittir. Bu bilgi, NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanıyor.

Bu, Dünya'daki bir günün yaklaşık 24 saat olduğu düşünüldüğünde oldukça uzun bir süredir.

Merkür'ün yavaş dönüş hızı, gezegenin yüzey koşullarını etkiler. Gezegen, Güneş'in yoğun ışınlarına sürekli olarak maruz kalmaktadır ve yüzey sıcaklıkları oldukça yüksektir.

Gündüzleri, yüzey sıcaklıkları 430°C'ye kadar çıkabilirken, gece sıcaklık -170°C'ye kadar düşebilir.

Bu bilgiler, uzay araştırmaları ve gözlem sonuçlarıyla elde edilmiştir. NASA'nın Merkür keşif aracı MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın BepiColombo misyonu, Merkür'ün dönüş süresini ve diğer gezegen özelliklerini daha iyi anlamak için önemli veriler sağlamıştır.