Merkür'de bir yıl ne kadar sürer Merkür'ün Güneş etrafındaki yörünge hareketi, yaklaşık olarak 88 Dünya günü sürer. İşte Merkür hakkında ilginç bilgiler.

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Merkür, Dünya ve Mars ile beraber en kayalık gezegenlerden biridir. Katı yüzeyi kraterler ile kaplıdır, atmosferi ve uydusu yoktur.

Merkür'ün kendi etrafında dönme süresi oldukça ilginçtir. Dünya'da bir gün 24 saatken, Merkür'de bir gün yaklaşık olarak 58,6 Dünya gününe denk gelir. Yani, Merkür'ün kendi ekseni etrafında bir tam dönüş yapması yaklaşık olarak 58,6 Dünya günü sürer.

Merkür'de bir yıl ne kadar sürer

Bir yılın süresi, Merkür'de dönme hareketinden ziyade yörünge hareketine bağlıdır. Merkür'ün Güneş etrafındaki yörünge hareketi, yaklaşık olarak 88 Dünya günü sürer. Yani, Merkür Güneş'in etrafında tam bir tur yapması 88 Dünya günü alır. Dolayısıyla, Merkür'deki bir yıl, 88 Dünya gününe denk gelir.

Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığı ve hızlı yörünge hareketi, bir yılın kısa sürede tamamlanmasına neden olur.

Merkür, Güneş'e olan yakınlığından dolayı oldukça hızlı hareket eder ve kısa bir sürede tam bir yörünge turunu tamamlar.