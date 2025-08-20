Merkür'ün boyutu oluşumundan bu yana 11 km azaldı: İşte nedeni

Güneş sistemimizin en küçük gezegeni olan Merkür'ün, oluşumundan bu yana yavaş yavaş küçüldüğü biliniyordu, ancak yeni bir çalışma bu büzülmenin boyutunu daha net bir şekilde ölçtü.

Araştırmaya göre, gezegenin yarıçapı 5,6 kilometreye kadar azaldı, bu da toplam çapta yaklaşık 11 kilometrelik bir küçülme anlamına geliyor.

KÜÇÜLMENİN NEDENİ: SOĞUYAN ÇEKİRDEK

Gezegenin bu şekilde büzülmesinin temel nedeni, demir açısından zengin olan devasa çekirdeğinin zamanla soğuması ve hacim kaybetmesi.

Çekirdek küçüldükçe, gezegenin kayalık kabuğu bu yeni hacme uyum sağlamak için kırılarak uçurum benzeri büyük yarıklar oluşturuyor.

YENİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ

Bilim insanları, bu küçülmeyi ölçmek için her bir yarığı saymak yerine, en büyük yarığın büzülmeye ne kadar katkıda bulunduğuna odaklanan yenilikçi bir yöntem geliştirdi.

Bu yeni yaklaşım, daha önceki tahminlerden daha tutarlı ve net sonuçlar elde edilmesini sağladı.

Merkür'ün büzülmesine dair bu gelişmiş anlayış, yüzeyinde büyük fay sistemleri bulunan Mars gibi diğer kayalık gezegenleri incelemek için de değerli bir araç sunuyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin gezegenlerin evrimi hakkında daha fazla bilgi sunmasını umuyor.