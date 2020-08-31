Mermi uçak Celera 500L tanıtıldı

ABD merkezli uçuş teknolojileri şirketi Otto Aviation, yaklaşık 3 yılı bir aşkın süredir merakla beklenen uçağı Celera 500L'yi tanıttı.

Son zamanlarda oldukça ilginç uçak tasarımları karşımıza çıkmaya başladı. Bu tasarımlardan biri de ABD merkezli uçuş teknolojileri şirketi Otto Aviation'a ait.

İlk olarak 2017 yılında Güney Kaliforniya Lojistik Havalimanı'nda görüntülenen Celera 500L isimli uçak, tasarım olarak mermiye benzemesi nedeniyle "mermi uçak" olarak anılmaya başlanmıştı.

3 yıldır hakkında hiçbir detay paylaşılmayan söz konusu uçak, şirket tarafından tanıtılarak ilk defa yeni bilgiler paylaşıldı.

CELERA 500L ÖZELLİKLERİ

Otto Aviation'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 6 yolcu kapasiteli Celera 500L, saatte yaklaşık 740 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek depo yakıtla 8 bin 334 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Celera 500L 1 galon (3.7 litre) yakıtla 30-40 kilometre arası bir mesafe katedebiliyor. Benzer uçaklar ise aynı miktarda yakıtla 3-5 kilometre arası uçabiliyor. Yani uçağın yakıt masrafı benzerlerinin neredeyse 10'da biri kadar.

SAATLİK 328 DOLAR MALİYETİ VAR

Otto Aviation, Celera 500L'nin 1 saatlik toplam uçuş maliyetinin her şey dahil 328 dolar olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 31 test uçuşunu tamamlayan Celera 500L, az yakıtla hızlı ve uzun mesafe uçabilmesini mermi şeklindeki tasarımına borçlu.

Kurşun şeklinde olması ve kanatlarında kullanılan özel tasarımla yakalanan laminer akış, uçağın minimum sürtünmeyle uçabilmesini sağlıyor.

Özellikle kalkış esnasında çok daha az güce ihtiyaç duyan uçakta, bu sayede daha az yakıt harcayan küçük bir motor kullanılabiliyor.

Celera 500L'nin sadece yolcu taşımacılığında değil, kargo taşımacılığında da kullanılması hedefleniyor.

Otto Aviation, Celera 500L'nin ilk teslimatını 2025 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor.