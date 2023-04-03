Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başlıyor WhatsApp'a gelecek yeni özellik sayesinde her bir sohbet tek tek kilitlenebilecek. Bu sohbetlere giriş yapmak için parola gerekecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği yeni bir özelliği uygulamaya getiriyor.

WhatsApp sohbetleri kilitlenebilecek

WhatsApp, yeni yayınladığı 2.23.8.2 güncellemesinde, "sohbet kilitleme" özelliğini ilk defa gösterdi.

Yeni özellik sayesinde her bir sohbet tek tek kilitlenebilecek. Bu sohbetlere giriş yapmak için parola veya parmak izi doğrulaması gerekecek.

Bunun yanı sıra, açmaya çalışan kişi parolayı art arda yanlış girerse, yalnızca sohbet geçmişinin silinmesi şartıyla erişim sağlayabilecek.

Sohbet kilitleme özelliğinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ile ilgili şimdilik net bir bilgi yok.