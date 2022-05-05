Meta, 4 yeni sanal gerçeklik seti tasarlıyor

Meta'nın, 2024'e kadar piyasaya 4 yeni sanal gerçeklik (VR) başlığı sürmeyi planladığı bildirildi.

Sanal gerçeklik başlıkları her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Adını Meta olarak değiştirerek Metaverse evrenine güçlü bir adım atan Facebook, 2024 yılına kadar 4 yeni sanal gerçeklik seti piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İlk set eylülde satışa çıkacak

Bunlardan ilki, mevcut Quest cihazından daha güçlü bir cihaz olan Project Cambria başlığı, eylülde piyasaya sürülecek.

Meta sözcüsüne göre, başlığın ilk sürümünün fiyatı 799 doların üzerinde olacak. Özellikleri arasında sanal gerçeklik ortamında e-posta veya kod yazmak için yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi de var.

Başlıklar, Meta'nın Android işletim sistemini çalıştıracak ve düşük kaliteli bir dizüstü bilgisayarla aynı performansı gösterecek.

Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik cihazlarının şirketi Apple ve Google'ın etkisinden kurtaracağını umsa da ilk etapta yüksek satış öngörmüyor.

Sanal gerçeklik seti satışları hızla artıyor

2021 yılında 9.86 milyon adet satılan başlıkların, 2022 yılında 14 milyon civarına çıkması bekleniyor. 2023 yılında ise satışların 18.8 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Tüketici piyasasında en çok satan kask Oculus Quest 2 olarak göze çarpıyor. Kurumsal tarafta ise HoloLens 2 daha çok ilgi görüyor. Öte yandan, HTC ve PS VR gibi markalar da piyasada satış gerçekleştiriyor.