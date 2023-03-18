Meta, ABD'de ücretli mavi tik hizmetini başlattı Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

Sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız, bazı profillerde bulunan mavi tik rozetini mutlaka görmüşsünüzdür.

Sahte hesapların önüne geçmek isteyen Instagram, tıpkı Twitter ve Facebook gibi doğrulanmış hesap rozetleri kullanıyor.

Söz konusu hesabın Instagram tarafından doğrulandığı anlamına gelen mavi rozet, artık Twitter'daki gibi ücretli olacak.

ABD'de başladı

Meta, Instagram ve Facebook kullanıcılarının artık mavi tik doğrulaması için ödeme yapabileceklerini duyurdu. Söz konusu hizmet, ABD'de devreye alındı.

Bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Meta'dan yapılan açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.

Hizmete kaydolan kullanıcılar, Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reels Videoları için özel etiketler alacak.