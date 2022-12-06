Meta, ABD'deki tüm haber içeriklerini kaldırabilir

Meta, Facebook'ta paylaşılan haber içerikleri için ücret ödeme yasasının geçmesi durumunda, ABD'deki haber içeriklerini tamamen kaldırmakla tehdit etti.

Son zamanlarda bazı ülkeler, haber içeriklerini yayınladıkları için Google veya Facebook gibi platformlardan para talep ediyor. Şimdi bu ülkeler arasına ABD de eklenecek.

Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) olarak bilinen ABD'deki yasa, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından Kongre'de tanıtıldı ve iki partinin de desteğine sahip.

Medya şirketleri, Meta'nın platformda paylaşılan haberlerden büyük paralar kazandığını söylüyor. Meta ise haber kaynaklarına trafik akışı sağladığını söyleyerek kendini savunuyor.

Meta: Haber akışını durdururuz

Meta sözcüsü Andy Stone, "Kongre, ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir gazetecilik yasasını kabul ederse, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız." dedi.

Avustralya'da benzer bir yasa, Facebook'taki haberlerin geçen yıl kısa süreliğine askıya alınmasına yol açmıştı.

Yeni Zelanda hükümeti de Google ve Meta gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin, haber içerikleri için medya şirketlerine para ödemesini gerektirecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.