Meta, AB'ye yüksek miktarda veri verecek Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, AB Komisyonu'nun rekabet soruşturmaları için Meta'dan önemli miktarda veri talep etmesinin meşru olduğuna hükmetti.

ensonhaber.com

AB Komisyonu, Meta'dan Facebook veri ve Marketplace ile ilgili soruşturmaları kapsamında ciddi miktarda veri ve bilgi talep etmişti.

Bu durumu eleştiren Meta, verileri vermemek için AB Komisyonu'na karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Meta, davayı kaybetti

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın veri talepleri nedeniyle AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı reddetti.

Bu karar sonucunda Meta, AB Komisyonu'nun istediği yüksek miktarda veriyi vermek zorunda kalacak.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: