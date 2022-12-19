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    Meta, Amazon ve Microsoft, Google Haritalar'a karşı güçlerini birleştirdi

    Meta, Amazon Web Services (AWS), Microsoft ve harita şirketi TomTom, Google Haritalar'a rakip olmak için yeni bir çalışma başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:41
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    Meta, Amazon ve Microsoft, Google Haritalar'a karşı güçlerini birleştirdi

    Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, özellikle sürücüler tarafından navigasyon amaçlı sık sık tercih ediliyor.

    Meta, Amazon Web Services (AWS), Microsoft ve harita şirketi TomTom, Google Haritalar'a karşı güçlerini birleştirdi.

    Google Haritalar'a rakip

    Bu şirketlerin, The Linux Foundation ile ortaklaşa bir projeye imza attığı ve Google’ın harita dünyasında sahip olduğu hakimiyete meydan okuyabilecek yeni bir haritalama girişimi başlattığı bildirildi.

    Şu anda bu girişimi yürüten yalnızca dört şirket olsa da kuruluş, diğer işletmeleri ve toplulukları da projeye katılmaya davet ediyor.

    İlk veri setlerinin 2023’ün ilk yarısında yayınlanması planlanıyor. Ancak bunlar, bina ve yol detayları gibi sınırlı temel bilgileri içerecek ve uygulama zamanla gelişerek Google Haritalar'ın karşısına çıkacak.

    Meta, Amazon ve Microsoft, Google Haritalar a karşı güçlerini birleştirdi #1


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