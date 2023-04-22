Meta, Facebook kullanıcılarına para dağıtacak Meta, Cambridge toplu davasında 725 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Şirket, ABD'deki Facebook kullanıcılarına teker teker ödeme yapacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, 2014 yılından itibaren kullanıcıların verilerini İngiliz şirket Cambridge Analytica'ya satmış ve bu durum, dünyanın en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Günümüzde bile hala etkileri devam eden veri skandalı nedeniyle şirket, şimdiye kadar milyonlarca dolar ödedi.

Meta, Facebook kullanıcılarına para dağıtacak

Meta, Cambridge toplu davasında 725 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Şirket, ABD'deki Facebook kullanıcılarına teker teker ödeme yapacak.

24 Mayıs 2007 ile 22 Aralık 2022 arasında aktif bir hesabı olan ABD'li Facebook kullanıcıları, söz konusu ödemelerden pay alabilecek.

Dava için talepte bulunmak isteyen ABD'li kullanıcılar, 25 Ağustos 2023’e kadar çevrimiçi olarak başvuru yapabilecek.

Davacının avukatlarına göre, önerilen 725 milyon dolarlık uzlaşma, bir ABD veri gizliliği toplu davasında şimdiye kadar elde edilen en büyük uzlaşma anlaşması oldu.