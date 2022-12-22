Petrol
82.55
0.43%
Euro
19.8741
0.30%
Dolar
18.6751
0.08%
Altın
1.091
0.29%
Borsa
5476
0.00%
Bitcoin
319.037
-0.21%
BTXN Coin
7.24
-2.42%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Meta, her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmiyor

    Mark Zuckerberg, milyarlarca dolar kaybetmesine rağmen metaverse projelerinden geri adım atmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meta, her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmiyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

    Mark Zuckerberg'in serveti eriyor

    Meta'nın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamasının ardından hisseler yüzde 20 düştü. Mark Zuckerberg, bu yıl servetinin yüzde 61'ini kaybetti.

    Zuckerberg, şu anda 48,9 milyar dolar servet ile dünyanın en zengin 23'üncü kişisi. Meta CEO'su, 2022'ye 125 milyar dolarlık bir servetle başlamıştı.

    metaverse

    Zuckerberg vazgeçmiyor

    Meta yatırımcıları, Zuckerberg'in metaverse inadına dair endişelerini sık sık dile getiriyor. Yatırımcılar, metaverse yerine şirketin daha kârlı işlere odaklanmasını istiyor. Ancak Meta CEO'sunun vazgeçmeye niyeti yok.

    Meta'nın Reality Labs CTO'su Andrew Bosworth, Meta’nın bu teknolojiye olan güveninin halen daha sürdüğünü belirtti.

    Meta, 2023'te toplam harcamalarının yüzde 20'sini metaverse projeleri için kurulan Reality Labs'e yatırmayı planlıyor. Meta, çekilen bu zorlukların şirketin geleceğini daha iyi yapacağına inanıyor.

    Öte yandan Meta, basın açıklamasında metaverse biriminin 2023'te para kaybetmeye devam etmesini beklediğini bildirmişti.


    Yüksekova’da operasyon: 4 adet mayın ele geçirildi
    3. Sayfa

    Yüksekova’da operasyon: 4 adet mayın ele geçirildi

    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'
    Gündem

    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir