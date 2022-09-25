Meta, patent ihlali nedeniyle 174 milyon dolar ödeyecek

Meta, telsiz uygulaması Voxer tarafından patent ihlali için açılan davada 174,5 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Meta, telsiz uygulaması Voxer tarafından patent ihlali için açılan davada 174,5 milyon dolar tazminat cezası aldı.

Teksas'ta görülen bir davada mahkeme, Meta’nın (Facebook) telsiz uygulaması Voxer’a patent ihlali için ceza ödemesine karar verdi.

Patent ihlali konusunda 2020 yılında Texas’ta, 2021 yılında ise Londra’da dava açan Voxer, şirketin kurucusu ve eski bir asker olan Tom Katis’in Afganistan’da görevdeyken telsiz teknolojisinin faydalarını gördüğünü ve 2006 yılında bu teknolojiyi geliştirmeye başladığını belirtmişti.

Birçok patent ihlali var

Voxer, Facebook’un Instagram Live ve Facebook Live özelliklerinde Voxer’a ait telekomünikasyon ve arkadaş bulma özelliğinin patentlerini de ihlal ettiğini söylüyor.