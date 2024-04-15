Meta, Threads uygulamasını Türkiye'de geçici olarak kapatacak Threads, Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.

ensonhaber.com

Meta, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.

Ne olmuştu

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Diğer uygulamalar etkilenmeyecek

Açıklamada, geçici kapatma kararından Facebook, Instagram, WhatsApp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği de belirtildi.