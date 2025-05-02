Meta uyardı: Facebook ve Instagram deneyiminiz değişebilir

Haber Merkezi

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile ilgili aldığı bir karar nedeniyle kıtadaki kullanıcılarına sunduğu hizmet kalitesinde düşüş yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.

Bu uyarı, Avrupa Komisyonu'nun Meta'nın "rıza veya ödeme" modelini DMA'yı ihlal ettiğine karar vermesi ve şirkete 200 milyon euro para cezası kesmesinin ardından geldi.

META'DAN DÜZENLEMEYE YANIT

Meta, üç aylık kazanç raporunda Avrupa Komisyonu'nun DMA konusundaki geri bildirimlerini dikkate aldığını ve mevcut iş modelinde değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Şirket, bu tür değişikliklerin Avrupalı kullanıcıların deneyimini önemli ölçüde etkileyebileceğini ve Avrupa'daki operasyonları ile gelirlerine zarar verebileceğini ifade etti.

POTANSİYEL ETKİLER VE GELECEK

Şirket, olası değişikliklerin etkilerinin bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hissedilebileceği uyarısını yaptı. Bu etkilerin, AB Komisyonu kararına karşı yapılacak itiraz süresince devam edebileceği de belirtildi.

Avrupa Komisyonu, Meta'nın "rıza veya ödeme" modelini, kullanıcıların verilerinin nasıl kullanılacağına dair özgürce onay vermelerine izin vermediği gerekçesiyle eleştiriyor.

Komisyon ayrıca, şirketin hedefli reklamcılık için daha az kişisel veri kullandığını iddia ettiği geçen yılki başka bir seçeneği de inceleme altında tutuyor.