Meta, veri sızdırdığı için 265 milyon euro ceza ödeyecek

Meta, veri sızdırdığı için 265 milyon euro ceza ödeyecek

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, veri sızdırdığı için Meta'ya 265 milyon euro ceza verdi.

Son yıllarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle yüz milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan Facebook'un çatı şirketi Meta'ya bir ceza daha kesildi.

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta'ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon euro para cezası verdi.

500 milyon kullanıcının verisi sızdırıldı

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre; kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla iş birliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin çalışanın işine son verilmesinin planlandığı bildirilmişti.