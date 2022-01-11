Meta’dan Facebook ve WhatsApp uyarısı: Şifrenizi değiştirin

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve WhatsApp’ta e-dolandırıcılık saldırıları arttı. Çatı şirket Meta, kullanıcılara şifre uyarısı yaptı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve WhatsApp, son zamanlarda dolandırıcılık amaçlı yapılan siber saldırıların kurbanı oldu.

Çatı şirket Meta tarafından yapılan açıklamada, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifre gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği belirtildi.

ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN UYARISI

Yapılan uyarıda, Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

META, KORSANLARA DAVA AÇTI

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken; şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "Bir e-posta bağlantısı aracılığıyla tıkladığınız web sitelerine veya uygulamalara değil, yalnızca gittiğiniz web sitelerine veya uygulamalara giriş bilgilerinizi girmelisiniz.” dedi.

Geçen yıl kullanıcıların 39 binden fazla sahte siteye yönlendirildiğini söyleyen Facebook yöneticisi, kullanıcıları bilinmeyen linklere tıklamamaları konusunda uyardı.