Meta'dan yeni yapay zeka görsel üretme sitesi: Imagine with Meta Meta, sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, internet sitesi olarak erişime sunduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, yapay zeka tabanlı metinlerden görsel üretme siteleri popülerlik kazanmaya devam ediyor.

Bu siteler, kullanıcıların basit metin girdileriyle estetik ve etkileyici görseller oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Son dönemde birçok girişim, yapay zeka algoritmalarını kullanarak metin tabanlı içerikleri görsel ögelere dönüştüren platformlar geliştirdi. Şimdi bu şirketlerin arasına Meta da katıldı.

Meta'dan metinden görsel üretme sitesi

Meta, sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, internet sitesi olarak erişime sundu.

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin, sosyal medya platformlarının mesajlar kısmında yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adıyla ABD'de erişime açık internet sitesi olarak kullanıma sunduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, "imagine.meta.com" adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin "güvenlik" adımları atıldığı da aktarıldı.

Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara "görünmez damga" eklenerek fotoğrafın "takip edilmesi" planlanıyor.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı "dirençli" olacağı bildirildi.

Öte yandan, söz konusu özellik şimdilik ülkemizde kullanılamıyor.