MetaGuard, yeni bir saldırı uyarı sistemi geliştirdi

MetaGuard, AR-GE faaliyetleri kapsamında, "Finansal Man in the Middle Saldırıları" için bir uyarı sistemi hayata geçirdi.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu durum, işletmelerin zor durumda kalmasına neden oluyor.

MetaGuard CEO'su Savaş Yöndem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "MetaGuard olarak AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında, kendi müşterilerimize 'Finansal Man in the Middle Saldırıları' için bir Alert Sistemi geliştirdik. Sistem müşterilerimize yapılacak herhangi bir Financial Man in the Middle Saldırısı için kalkan görevini görmektedir.

Ancak fark ettik ki sadece hizmet verdiğimiz firmalar için değil, ülkemiz lokasyonlu tüm ihracat-ithalat firmalarına yapılan Financial MitM saldırıları için bu sistemin alarmlar üretebileceğini hatta anlık saldırıları gösterdiğini müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

Financial Man in the Middle Attack nedir

"Financial Man in the Middle Saldırıları" her yıl yüzlerce ihracat firmasının canını yakıyor ve ülke ekonomisine milyon dolarlarca zarar veriyor.

Financial Man in the Middle Attack, özellikle işletmelerin uluslararası ticari ilişkilerini hedef alan ve finansal iletişim halindeki tarafların her ikisinin ya da birinin bilişim sistemine sızarak ve örgütsel düzeyde gerçekleştirilen bir sistem hack saldırısı türüdür.

Genellikle başını Nijerya ve Tayvan’lı suç örgütlerinin çektiği, zaman zamanda Çin, Brezilya ve Rus saldırganların da gerçekleştirdiği tespit edilen bu siber saldırı türünde, sistem hack ve sosyal mühendislik konularında uzman hacker, sahte evrak hazırlama uzmanı, banka işlerini takip eden saha elemanı ve organizasyonu yöneten lider kadro personelleri bir arada çalışmaktadır.