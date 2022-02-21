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    Meta’nın sanal evreni Horizon Worlds, 300 bin kullanıcıyı aştı

    Meta'nın Horizon Worlds isimli metaverse evreninde kullanıcı sayısı 3 ayda 10 kat artarak 300 bine ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:44
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    Meta’nın sanal evreni Horizon Worlds, 300 bin kullanıcıyı aştı

    Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evreninde, Facebook'un çatı şirketi Meta, şimdiden önemli bir pay sahibi olmak istiyor.

    Bu nedenle adını bile değiştiren Meta, şu anda kullanıcılara Horizon Worlds isimli bir sanal evren imkanı sunuyor.

    Sanal evrenlerin giderek popülerlik kazanması, Meta'nın işini oldukça kolaylaştırdı ve daha çok kişiye ulaşmasını sağladı.

    300 BİN KULANICIYI AŞTI

    Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Horizon Worlds'ün Aralık ayı başlarında ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanıma sunulmasından bu yana aylık kullanıcı sayısının 300 bin kişiye çıktığını açıkladı.

    horizon world

    İlk olarak 2019'da Facebook Horizon adlı bir Oculus sosyal platformu olarak piyasaya sürülen Horizon Worlds'de kullanıcılar, kendi özel dünyalarını ve avatarlarını oluşturabiliyor.

    Bu haftanın başlarında Meta, şimdiye kadar bu dünyalardan 10 bin adet inşa edildiğini duyurdu.


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