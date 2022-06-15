Meta’nın sanal evreni Horizon Worlds, Avrupa'ya geliyor

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın metaverse evreni Horizon Worlds, Avrupa'da kullanıma sunuluyor.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evreninde, Facebook'un çatı şirketi Meta, şimdiden önemli bir pay sahibi olmak istiyor.

Bu nedenle adını bile değiştiren Meta, şu anda kullanıcılara Horizon Worlds isimli bir sanal evren imkanı sunuyor.

Sanal evrenlerin giderek popülerlik kazanması, Meta'nın işini oldukça kolaylaştırdı ve daha çok kişiye ulaşmasını sağladı.

Horizon Worlds, Avrupa'ya geliyor

ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanıma sunulmasından bu yana aylık 300 bin kullanıcı sayısına ulaşan Horizon Worlds, Avrupa'ya geliyor.

Horizon Worlds, önümüzdeki haftalarda İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Kuzey İrlanda’daki kullanıcıların erişimine açılacak.

İlk olarak 2019'da Facebook Horizon adlı bir Oculus sosyal platformu olarak piyasaya sürülen Horizon Worlds'de kullanıcılar, kendi özel dünyalarını ve avatarlarını oluşturabiliyor.

