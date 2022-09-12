Meta'nın Türkiye'deki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında, Meta'nın sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Meta, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu sözlü savunma toplantısı, 11 Ekim'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Katılmak isteyenler için son tarih 4 Ekim

Toplantıya, söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Ekim'e kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları bekleniyor.

Toplantıda dinleyici olarak yer almak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecek.

Bu amaçla Rekabet Kurumu'nun web sitesindeki katılım formunun, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar doldurulması gerekiyor.