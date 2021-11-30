Metaverse evreninde dijital yat 650 bin dolara satıldı

Metaverse platformu The Sandbox'ta geliştirilen dijital bir yat, 650 bin dolarlık rekor bir fiyata alıcı buldu.

ABD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değiştirmiş ve metaverse evrenine sağlam bir adım atmıştı.

Facebook, insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse (kurgusal evren) adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için milyarlarca dolar harcayacak.

Facebook'un bu hamlesi, metaverse evrenlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Hatta birçok metaverse kripto para projesi, Facebook'un hamlesinden sonra sert yükselişler yaşadı.

BİR YAT, 650 BİN DOLARA SATILDI

Metaverse platformu The Sandbox'ta bir kullanıcı, Republic Realm tarafından geliştirilen dijital bir yata 650 bin dolarlık rekor bir ücret ödedi.

Metaverse ve NFT geliştiricisi Republic Realm’e göre “The Metaflower Super Mega Yacht” isimli NFT, 149 Ethereum’a (ETH) alıcı buldu.



