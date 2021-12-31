Metaverse evreninde sanal arsa satışı: En çok ilgi İstanbul'a

Metaverse evreninde sanal arsa satışı: En çok ilgi İstanbul'a

Metaverse platformu OVR’de Türkiye’den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul’da 11 binden fazla parsel yeni sahibini buldu.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenlerinde sanal arsa satışları tüm hızıyla devam ediyor.

Metaverse evreninde sanal arsa satan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye de büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ

NTV'nin aktardığına göre, Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.

Bağcılar'da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu rakamlar 500 TL'ye kadar çıkıyor.

İstanbul'un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal Caddesi'nin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.

İstanbul'da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı'nda cadde ve sokakların büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor.

SAHİLLERE YOĞUN İLGİ

İstanbul'da Boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

OVR COİN İLE ALINIYOR

Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.