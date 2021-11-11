Metaverse'in ilk kenti Seul olacak

Güney Kore'nin başkenti Seul, 'metaverse' dünyasına adım atan ilk kent olacak.

Güney Kore'nin başkenti Seul, 'geleceğin sosyal medyası' olarak nitelendirilen ve sanal gerçekliğe dayanan metaverse'te çeşitli kamu hizmetleri ve kültürel etkinlikleri kullanıma sunmayı planlıyor.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE MÜZE TURU

Seul yerel yönetiminin 3 Kasım'da duyurduğu planın başarılı olması halinde kent sakinleri, sanal gerçeklik gözlüğü takarak müze turlamaktan belediye yönetimine şikayette bulunmaya kadar çok sayıda şey için sanal belediye binasını ziyaret edebilecek.

3.3 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

3.9 milyar won'a (3.3 milyon dolar) mal olması beklenen yatırım, Belediye Başkanı Oh Se-hoon'un vatandaşlar arasında sosyalliği ve kentin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 10 yıllık planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Seul'ün büyükşehir hükümeti 2022'nin sonuna kadar kendi metaverse platformunu geliştirecek.

SANAL BELEDİYE BAŞKANI VE HİZMETLER

2026'da tam olarak faaliyete geçtiğinde, sanal bir belediye başkanının ofisinin yanı sıra iş sektörüne hizmet eden alanlar da dahil olmak üzere çeşitli kamu işlevlerine ev sahipliği yapacak.

Platform, bu Aralık ayında sanal bir yeni yıl zili çalma töreniyle başlayacak.