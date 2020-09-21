Microsoft, Bethesda'yı 7,5 milyar dolara satın aldı: İşte dev satın alma hakkında tüm detaylar

Xbox Series X ve Xbox Series S’i çıkarmaya hazırlanan Microsoft; DOOM, Fallout ve The Elder Scrolls gibi kült oyun serilerinin yapımcısı Bethesda’yı 7,5 milyar dolara bünyesine kattı.

Xbox Series X konsolunu çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Microsoft, popüler oyun şirketi Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

BETHESDA İLE BİRLİKE MICROSOFT ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Microsoft, söz konusu satın alma ile birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse'u oyun geliştirme ekibine kattı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, konuyla ilgili yayınladığı basın bülteninde, “Büyüklüğünü ispatlamış bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olarak Bethesda, çıkardığı her oyunda başarılı oldu ve birlikte dünya çapında üç milyardan fazla oyuncu ile stüdyolarımızı güçlendirme hedefimizi daha da artıracağız. ifadelerini kullandı.





Microsoft, aynı zamanda bu satın alma ile birlikte; Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield gibi bir dizi popüler ve ikonik oyun serisinin haklarını da kendine geçirmiş oldu.

Bethesda ise yayınladığı basın bülteninde, “The Elder Scrolls ve Fallout gibi çok beğenilen ve en çok satan oyun serilerinin yaratıcıları olan Bethesda, Xbox’a geniş ve büyük bir oyun, teknoloji, yetenek portföyü ve satış rekorları kıran ticari başarı geçmişini getiriyor.

Anlaşmaya göre Microsoft, Bethesda’nın tepe şirketi ZeniMax Media’yı 7,5 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak.” denildi.

BETHESDA OYUNLARI XBOX GAME PASS'E GELECEK

Bethesda’nın eklenmesiyle Microsoft’un oyun stüdyolarının 15’ten 23’e yükseleceği belirtilen bültende, Bethesda’nın ikonik oyunlarının Xbox Game Pass’a ekleneceği belirtildi.

