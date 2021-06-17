Microsoft CEO'su Satya Nadella şirketin başkanı seçildi

7 Yıldır Microsoft CEO'su olarak görev yapan Satya Nadella, aynı anda yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapacak.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un CEO'luk koltuğunda, 2014'ten bu yana Satya Nadella oturuyor.

O tarihte, Steve Ballmer şirketin CEO'luk görevinden istifa ederken, şirketin kurucusu olan Bill Gates de başkanlıktan ayrıldığını açıklamıştı.

Microsoft CEO'su olarak 7 yıldır görevini sürdüren Satya Nadella, son yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile Microsoft yönetim kurulu başkanı seçildi.

BILL GATES'TEN SONRA BİR İLK

Nadella, 2000 yılında Bill Gates'in CEO'luk görevinden ayrılmasından bu yana, CEO ve başkanlık görevini aynı anda yürütecek ilk isim oldu.

MICROSOFT'UN BAŞKANI SATYA NADELLA KİMDİR

1967 yılında doğan iş insanı Satya Nadella, 4 Şubat 2014'te Steve Ballmer'ın istifa etmesiyle Microsoft'un CEO'luk koltuğuna oturdu.

CEO olmadan önce, Microsoft'un Bulut ve Kurumsal Çözümler Bölümü Başkanı olarak görev yapan Nadella, 1992 yılından beri şirkette görev yapıyor.

Microsoft'ta çalışmaya başlamasının ardından, şirketin bulut bilişim yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynayan Nadella, Microsoft'un bu alanla zirveye oynamasını sağladı.