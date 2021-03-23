Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı

Microsoft, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun kullandığı Discord'u 10 milyar dolara satın almak istiyor.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

Yayınladığı yeni özellikler ile birlikte platformu daha ilgi çekici hale getirmeyi başaran Discord, kurulduktan 5 yıl sonra 140 milyon kullanıcıya ve 7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başarmıştı.

MICROSOFT, DISCORD'UN PEŞİNDE

Teknoloji devi Microsoft oyun dünyasında elini güçlendirmek için yeni bir adım atıyor.

Daha önce oyun şirketi Bethesda'nın sahibi ZeniMAx Media'yı satın alan Microsoft, şimdi de Discord'u bünyesine aktmak istiyor.

Dünya genelinde oyuncuların sıklıkla kullandığı Discord'u satın almak isteyen Microsoft, 10 milyar doları gözden çıkardı.





Halihazırda Xbox konsolu dahil birçok oyunun üreticisi olan Microsoft'un talip olduğu Discord'u, daha önce Epic Games ve Amazon da istemişti. Discord ise şirketi satmak yerine borsaya girmeye daha sıcak bakıyor.