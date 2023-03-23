Microsoft Edge internet tarayıcısına kripto para cüzdanı geliyor ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Edge internet tarayıcısı için bir kripto para cüzdanı hazırlıyor.

Haber Merkezi

15 Ocak 2020'de piyasaya sürülen ve Internet Explorer'ın yerini alan Microsoft Edge, beklediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Kendi tarayıcısıyla rakiplerinin önüne geçemeyen ABD merkezli şirket, yeni özelliklerle kullanıcı çekmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz haftalarda kullanıcılara ücretsiz VPN hizmeti sunan Edge tarayıcısına şimdi de kripto para cüzdanı eklenecek.

Şimdilik test aşamasında

Şirkete yakın kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre, kripto para cüzdanı birkaç aydır şirket içinde test ediliyor. Cüzdanın birkaç ay içinde tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtildi.

Microsoft, kripto para cüzdanının Web3 ile etkileşimi kolaylaştıracak basitleştirilmiş deneyimler barındıracağını ve entegre güvenlik özellikleri sunacağını söylüyor.

Microsoft’un kripto para cüzdanı, Coinbase ve MoonPay ile entegre olarak hizmet verecek.

Cüzdan üzerinden merkezsiz uygulamalara bağlanmanın ve NFT saklamanın mümkün olacağı da verilen bilgiler arasında.