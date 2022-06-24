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    Microsoft, Edge kullanımı için gençlere para dağıtıyor

    Microsoft’un, genç kullanıcıları ve çocukları Chrome tarayıcısından ve Google'dan uzaklaştırmak için oyun parası dağıttığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:05
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    Microsoft, Edge kullanımı için gençlere para dağıtıyor

    15 Ocak 2020'de piyasaya sürülen ve Internet Explorer'ın yerini alan Microsoft Edge, beklediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

    Kendi tarayıcısıyla rakiplerinin önüne geçemeyen ABD merkezli şirket, şimdilerde genç ve çocuk kullanıcıları hedef alıyor.

    Microsoft'un, hizmetlerini kullanmaları için bazı kullanıcılara ödeme yaptığı ortaya çıktı. Şirket, Minecraft kullanıcılarına Edge tarayıcısına geçiş için oyun parası veriyor.

    Microsoft, daha önce de yapmıştı

    Aslına bakacak olursak, Microsoft'un kendi ürünlerini kullanmaları karşılığında kullanıcılara para dağıtması yeni bir olay değil.

    Birkaç yıldır sunulan Microsoft Rewards sayesinde, uzun süredir Microsoft ürünlerini kullanan kullanıcılar puanlarla ödüllendiriliyor.

    Kazanılan puanlar; Xbox hediye kartları, Game Pass Ultimate ve hatta Roblox'un “Robux”u gibi gibi diğer oyun içi para birimleriyle takas edilebiliyor.

    Microsoft, zamanında Windows 10 ve Windows 11 kullanıcı tabanını artırmak için bu yönteme başvurmuştu. Görünüşe göre şirket, şimdi de Edge tarayıcısı için benzer bir yol izliyor.

    edge


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