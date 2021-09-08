Microsoft, GTA'nın ana şirketini satın almak istiyor

Microsoft, Rockstar Games ve 2K Games'in ana şirketi Take- Two'yu bünyesine katmak için görüşmeler yapıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ABD merkezli Microsoft, şimdilerde büyük bir satın alım gerçekleştirmenin peşinde.

Microsoft; 2K (BioShock, Mafia) ve Rockstar (GTA, Red Dead Redemption) oyun stüdyolarının sahibi olan Take-Two Interactive'i satın almak için görüşmeler yapıyor.

18 MİLYAR DOLARLIK DEĞERİ VAR

Gelen bilgilere göre taraflar şu anda görüşmelere devam ederken, Take-Two'nun 18 milyar dolarlık yüksek piyasa değeri anlaşmayı zora sokabilir.

Eylül 2020'de Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft, yeni satın alımlarla birlikte oyun sektöründe elini daha da güçlendirecek.

Microsoft ve Take-Two arasındaki görüşmeler, Windows Central editörü Jez Corden tarafından da doğrulandı. Ancak gazeteci, anlaşmayı doğrulayan herhangi bir belge görmediğini ve iki şirketin anlaşmasının uzun sürebileceğini söyledi.