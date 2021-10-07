Microsoft: Hackleme vakaları Rusya'nın işi

Yıllık Dijital Savunma Raporu'nu yayınlayan Microsoft, siber saldırı girişimlerini derledi. Raporda, vakaların yüzde 58'inin arkasında Rusya'nın olduğu belirtildi.

Son dönemde artan hackleme olaylarına ilişkin Microsoft'tan açıklama geldi.

ABD merkezli teknoloji devi, hackleme vakalarının son bir yılda devlet destekli gerçekleştirildiğini belirtti.

MICROSOFT'UN RAPORUNDA RUSYA'YA SUÇLAMA

Microsoft, tespit edilen hackleme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan "Yıllık Dijital Savunma Raporu"nu yayınladı.

Rusya'ya suçlamaların yöneltildiği raporda, çoğunlukla ABD'deki hükûmet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi.

"YÜZDE 58'İNİN ARKASINDA MOSKOVA VAR" YORUMU

Arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen "hacklenme" vakalarının yüzde 58'inin ardında Rusya olduğu aktarılan raporda, bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükûmeti kurumları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi.

KUZEY KORE, ÇİN...

Öte yandan sıralamada Rusya'yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.