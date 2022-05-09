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    Microsoft, Internet Explorer kullananları yine uyardı

    Haziran ayında Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılar için yeniden bir uyarı mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:09
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    Microsoft, Internet Explorer kullananları yine uyardı

    Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

    Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

    Microsoft, desteği kesiyor

    12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, önümüzdeki haziran ayında tüm sürümler için desteği kesecek.

    Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

    internet explorer

    Microsoft'tan bir uyarı daha geldi

    Desteğin sonlanmasına birkaç ay kala şirket, halen tarayıcıyı kullananlara yönelik bir hatırlatma yayınladı. Microsoft'un donanım kıdemli ürün müdürü Eric Van Aelstyn, hala Interner Explorer kullanan işletmelerin son tarihi beklememelerini tavsiye etti.

    Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı.

    Şirketten daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

    "Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.

    Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."


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