Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın alabilir

İddialara göre Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet kızışmaya başladı.

Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, son zamanlarda ise zor günler geçirmeye başladı.

Microsoft, gözünü Netflix'e dikti

Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin en büyük satın alması olacağını bildirdi.

Çıkan haberlere göre Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak için görüşmeleri tamamlamak istiyor.

Öte yandan Microsoft, şu sıralar 68,7 milyar dolara Activision Blizzard satın almasını tamamlamak istiyor. Ancak birçok düzenleyici kurum, bu satın almayı inceleme altına almış durumda.

Reuters, Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürüyor.

Çünkü her iki şirket, hem reklamcılık sektöründe ortak hareket ediyor, hem de Microsoft başkanı Brad Smith, Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor.