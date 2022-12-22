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    Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın alabilir

    İddialara göre Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:33
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    Microsoft, Netflix'i 190 milyar dolara satın alabilir

    Son yıllarda  Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet kızışmaya başladı.

    Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, son zamanlarda ise zor günler geçirmeye başladı.

    Microsoft, gözünü Netflix'e dikti

    Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin en büyük satın alması olacağını bildirdi.

    Çıkan haberlere göre Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak için görüşmeleri tamamlamak istiyor.

    netflix

    Öte yandan Microsoft, şu sıralar 68,7 milyar dolara Activision Blizzard satın almasını tamamlamak istiyor. Ancak birçok düzenleyici kurum, bu satın almayı inceleme altına almış durumda.

    Reuters, Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürüyor.

    Çünkü her iki şirket, hem reklamcılık sektöründe ortak hareket ediyor, hem de Microsoft başkanı Brad Smith, Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor.


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