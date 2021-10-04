Microsoft, Office 2021'in fiyatını açıkladı

5 Ekim'de Windows 11'i piyasaya sürecek Microsoft, yenilenen Office 2021'in fiyat bilgisini paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesi ve evden çalışma sisteminin uygulanması, birçok uygulamanın kullanıcı sayısını artırmasını sağladı.

Microsoft 365'in içinde yer alan Office, Teams ve Outlook gibi popüler uygulamalar, salgın döneminde öğrenciler ve iş dünyası tarafından en sık kullanılan uygulamaların başında geliyor.

OFFICE 2021 GELİYOR

Microsoft, Windows 11 ile birlikte çıkış yapacak Office 2021’in detaylarını ve fiyatını açıkladı.

Microsoft 365 ile entegrasyon sunacak yeni Office, gerçek zamanlı birlikte yazma ve OneDrive kullanılarak aynı belge üzerinde ortak çalışmalara izin verecek.

Microsoft tarafından görsel tasarımları da elden geçirilen yeni Office; değişen renk paleti, daha yumuşak pencere köşeleri ve renkli durum göstergeleri ile birlikte gelecek.

OFFICE 2021 FİYATI

5 Ekim’de çıkacak Office 2021’in Excel, Word, PowerPoint, OneNote ve Microsoft Teams’i içeren Home ve Student sürümleri 149,99 dolar, Business sürümü ise 249,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak.