Microsoft, Skype uygulamasına yeni özellikler ekliyor

Microsoft, görüntülü sohbet uygulaması Skype'a yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri getirecek.

Özellikle Msn Messenger programını kapatıp sadece Skype uygulaması üzerinden hizmet vereceğini açıklayan Microsoft'a, zamanında oldukça yoğun tepkiler gelmişti.

Ancak şirket kararından dönmedi ve sadece Skype uygulaması üzerinden hizmet vermeye devam etti. Günümüzde genellikle şirketler için bir haberleşme özelliği olan Skype'a, Microsoft tarafından yeni güncellemeler sunulmaya devam ediliyor.

Son dönemlerde Microsoft'un, Teams uygulamasına daha çok ağırlık verdiğini söylemeliyiz. Hatta bu durum, Skype'ın fişinin çekileceği söylentilerine neden olmuştu. Ancak son gelişmeler, Microsoft'un popüler uygulamadan vazgeçmediğini gösteriyor.

YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Son beş yıldır büyük tasarım değişiklikleri geçiren Skype’a yeni özellik, tasarım ve performans iyileştirmeleri geliyor.

Örneğin, videolu görüşmeye katılan kullanıcıların konuşmacı görünümünü daha fazla düzenleyebileceği yeni tasarım özellikleri eklendiğini görüyoruz.

Bununla beraber Skype, kullanıcıların arayüz üzerinden video akışını devre dışı bırakmasına ve yalnızca sesli katılımcılar arayüzden gizlenebilmesine olanak tanıyacak.

Renkli ve modern temalar kullanılarak düzenlenecek arayüz, eskilere oranla daha akıcı simge tasarımları ile yenilenecek.

Skype'ın ''Şimdi Tanışın'' özelliğinin arayüzü yeniden tasarlanacak ve katılma bağlantılarında bulunan önizlemeler geliştirilecek. Böylece toplantı sahibinin adı ve avatarını davet edilen kullanıcılara gösterilecek.

Uygulamaya eklenen ''TwinCam'' özelliği ile birlikte, aramalarda ikinci bir kamera olarak mobil cihazlar da kullanılabilecek.

Ayrıca gerçek zamanlı dil çevirisi için Skype’ın Evrensel Tercümanı da devreye alınabilecek.

BİLDİRİM SESLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni ses düzenlemeleri ile beraber artık kullanıcılar bildirim seslerini de değiştirebilecek.

Performans konusunda Microsoft, Android sistemlerde 200 kat, masaüstü sürümünde ise yüzde 30’luk bir performans artışı sunulacağını söylüyor.

Microsoft, ayrıca gelecekteki Skype değişiklikleriyle tüm tarayıcıları destekleme taahhüdünde bulunuyor. Bu iyileştirmelerden bazıları şu anda yayındayken, diğerleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Örneğin özel bildirim sesleri, şu anda kullanılmakta olan yeni özelliklerin bir parçasıyken, telefon kameranızı bir aramaya eklemenizi sağlayan TwinCam özelliği daha sonra kullanıma sunulacak.