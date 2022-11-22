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    Microsoft Türkiye mağazasında hediye devri kapandı

    Microsoft, Türk Lirası'nın değer kaybıyla yurt dışındaki oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Türkiye mağazasında, kullanıcıların birbirlerine oyun hediye etmesini yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:48
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    Microsoft Türkiye mağazasında hediye devri kapandı

    Son zamanlarda birçok Xbox oyuncusu, herhangi bir para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle farklı ülkelerin mağazalarından oyun almaya başlamıştı.

    Bu sayede kullanıcılar, daha 'değersiz' para birimi ile alışveriş yaparak aynı ürünü kendi para birimine göre daha ucuza satın alabiliyor.

    Ülke dışındaki Xbox mağazalarından satın alma, özellikle Avrupalı ​​kullanıcılar için genellikle çok fazla euro tasarrufu sağlıyor.

    Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde, değişim için çok uygun fiyatlar sunan dijital mağazalar, oyuncular için gerçek bir altın madeniydi.

    Microsoft, bu duruma son verdi

    Microsoft, Türk Lirası'nın değer kaybıyla yurt dışındaki oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Türkiye mağazasında, kullanıcıların birbirlerine oyun hediye etmesini yasakladı. Aynı durumun, Türkiye’nin yanı sıra Arjantin’de yaşandığı ifade edildi.

    microsoft

    Bugün itibarıyla bunun geçici mi yoksa kalıcı bir önlem mi olduğu bilinmiyor. Ancak Microsoft, Türkiye ve Arjantin'deki mağazalarda satın alma erişimine sahip kullanıcıların, ürünü devretmek veya yeniden satmak amacıyla hediye olarak büyük satın alımlar yaptığını fark etmiş görünüyor.

    Yurt dışında pek çok oyuncu ve satıcı, bir oyunu birden çok sayıda hediye olarak satın alıyor, sonrasında hediye olan kodları yüksek fiyattan başkalarına satıyordu.


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