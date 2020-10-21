Microsoft ve SpaceX, uzaydan bulut hizmeti vermek için anlaştı

Microsoft ve SpaceX, uzaydan bulut hizmeti vermek için anlaştı

Microsoft ve SpaceX, uzay şirketlerine ortak "bulut bilgi işlem merkezi" hizmetleri vermek üzere güçlerini birleştiriyor.

Son yıllarda uzay görevleriyle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, başka bir ABD'li dev Microsoft ile güçlerini birleştiriyor.

Microsoft, geçtiğimiz salı günü itibarıyla SpaceX ve başka şirketlerle birlikte, uzay işindeki özel ticari ve kamusal şirketlere hizmet vermek amaçlı bir girişim başlattı.

UZAYDAN BULUT HİZMETİ

Microsoft, SpaceX'in sağlayacağı alçak yörüngede çalışacak bir uzay aracıyla bulut hizmetleri vermeyi planlıyor.

Microsoft, eylül ayında yaptığı bir açıklamada da bulut hizmetleri sunucusu Azure'u uyduya bağlamayı hedeflediğini ve bu amaçla bir dizi uydu şirketiyle anlaşma yaptığını duyurmuştu.





AMAZON DA BOŞ DURMUYOR

Bulut hizmetleri konusunda Microsoft'un en büyük rakiplerinden Amazon, havacılık ve uydu endüstrisi için veri altyapısı ve bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla haziran ayında yeni bir iş birimi oluşturmuştu.