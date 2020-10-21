Dolar
7.8328
-0.4208%
Euro
9.2859
-0.1494%
Altın
1918.72
0.6578%
Borsa
1220.2
0.8088%
G. Altın
482.788
0.113%
Bitcoin
95683.29
1.898%
EXEN Coin
10.92
-6.25%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Microsoft ve SpaceX, uzaydan bulut hizmeti vermek için anlaştı

    Microsoft ve SpaceX, uzay şirketlerine ortak "bulut bilgi işlem merkezi" hizmetleri vermek üzere güçlerini birleştiriyor.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 10:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Microsoft ve SpaceX, uzaydan bulut hizmeti vermek için anlaştı

    Son yıllarda uzay görevleriyle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, başka bir ABD'li dev Microsoft ile güçlerini birleştiriyor.

    Microsoft, geçtiğimiz salı günü itibarıyla SpaceX ve başka şirketlerle birlikte, uzay işindeki özel ticari ve kamusal şirketlere hizmet vermek amaçlı bir girişim başlattı.

    UZAYDAN BULUT HİZMETİ

    Microsoft, SpaceX'in sağlayacağı alçak yörüngede çalışacak bir uzay aracıyla bulut hizmetleri vermeyi planlıyor.

    Microsoft, eylül ayında yaptığı bir açıklamada da bulut hizmetleri sunucusu Azure'u uyduya bağlamayı hedeflediğini ve bu amaçla bir dizi uydu şirketiyle anlaşma yaptığını duyurmuştu.

    microsoft spacex

    AMAZON DA BOŞ DURMUYOR

    Bulut hizmetleri konusunda Microsoft'un en büyük rakiplerinden Amazon, havacılık ve uydu endüstrisi için veri altyapısı ve bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla haziran ayında yeni bir iş birimi oluşturmuştu.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir