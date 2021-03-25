Microsoft, Windows 10'a kapsamlı bir görsel düzenleme getiriyor

Microsoft, yıl sonuna doğru yayınlanacak Sun Valley güncellemesi ile Windows 10 işletim sisteminde büyük bir görsel revizyona gidecek.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde büyük bir görsel revizyona gidiyor.

Yıl sonuna doğru yayınlanacak "Sun Valley" isimli büyük güncelleme ile birlikte, özellikle Dosya Gezgini tasarımı yenilenecek.

Windows Insiders programı üyeleri için yayınlanan en son test sürümünde ortaya çıkan görsellere göre; Masaüstü, Belgeler, Geri Dönüşüm Kutusu, Disk Sürücüleri, İndirilenler, Videolar, Resimler ve Müzikler klasörlerine ait tüm simgeler yenileriyle değiştirilecek.

Dosya Gezgini, yeni simgelerle birlikte bazı diğer görsel değişiklikler de içerecek. Örneğin sol kenar çubuğundaki öğeler arasındaki boşluğun artması, kompakt mod ve Dosya Gezgini'mi dokunmatik kontrol için daha uygun hale getirilmesi, bu değişikliklerden yalnızca birkaçı.

EKİM AYINDA YAYINLANACAK

Microsoft'un Başlat menüsü, Eylem Merkezi ve Dosya Gezgini gibi birçok üst düzey kullanıcı arayüzünü tutarlı modern tasarımlar, daha iyi animasyonlar ve yeni özelliklerle değiştirmeyi planladığı büyük güncellemenin, ekim ayında yayınlanması bekleniyor.